В Уфе взорвался припаркованный автомобиль
Теги: взрыв пострадавшие Происшествие уфа
В припаркованном автомобиле в Уфе сработало взрывное устройство. Как сообщили в управлении СКР по республике, пострадал находившийся внутри мужчина. Следователи полагают, что произошедшее было покушением на почве личного или бытового конфликта.
В припаркованном на Армавирской улице в Уфе автомобиле сработало взрывное устройство. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на представителя башкирского управления Следственного комитета.
Инцидент произошел рядом с торговым центром "Южный полюс". Бомба взорвалась в автомобиле Kia Rio. Пострадал один человек.
"Один мужчина находился внутри салона, он получил множественные ранения ног и был госпитализирован", - сообщили в СКР.
По версии следствия, произошедшее было покушением на почве личного или бытового конфликта. В настоящее время устанавливается тип сработавшего взрывного устройства. Возбуждены уголовные дела о покушении на убийство и незаконном обороте оружия.