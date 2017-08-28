В Уфе взорвался припаркованный автомобиль

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В припаркованном автомобиле в Уфе сработало взрывное устройство. Как сообщили в управлении СКР по республике, пострадал находившийся внутри мужчина. Следователи полагают, что произошедшее было покушением на почве личного или бытового конфликта.

В припаркованном на Армавирской улице в Уфе автомобиле сработало взрывное устройство. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на представителя башкирского управления Следственного комитета.

Инцидент произошел рядом с торговым центром "Южный полюс". Бомба взорвалась в автомобиле Kia Rio. Пострадал один человек.

"Один мужчина находился внутри салона, он получил множественные ранения ног и был госпитализирован", - сообщили в СКР.

По версии следствия, произошедшее было покушением на почве личного или бытового конфликта. В настоящее время устанавливается тип сработавшего взрывного устройства. Возбуждены уголовные дела о покушении на убийство и незаконном обороте оружия.