Аксенов сообщил об отставках глав Феодосии и трех районов Крыма

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Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что руководитель городской администрации Феодосии Станислав Крысин и председатель горсовета Светлана Гевчук напишут заявления об уходе со своих постов. Также он анонсировал отставки глав администраций Джанкойского, Кировского и Красногвардейского районов.

Руководитель городской администрации Феодосии Станислав Крысин, председатель горсовета Светлана Гевчук, а также еще три руководителя районов Крыма напишут заявление об отставке по требованию главы республики Сергея Аксенова. Об этом сообщил он сам на своей странице в Facebook.

По словам Аксенова, "местная власть не справляется со своими обязанностями", в чем он сам лично убедился побывав в ряде регионов.

"Мои поручения не выполняются, замечания игнорируются, темпы реализации поставленных задач крайне низкие. Борьба с незаконной торговлей и незаконной застройкой неэффективна. Коммунальные службы работают плохо, город замусорен. Тяжелые и непроходимые регламенты в части получения различных документов, справок и разрешений", - подчеркнул Аксенов.

Также он отметил, что местные руководители так и не смогли наладить контакт с общественностью. Жители недовольны мэром и местными чиновниками, и растет социальная напряженность. Вместе с тем, Аксенов рекомендовал "задуматься об увольнении всем замам этих чиновников".

Кроме того, глава Крыма провел встречи с руководителями администраций Джанкойского, Кировского и Красногвардейского районов – Александром Бочаровым, Анатолием Покидченко и Владимиром Ганагой, соответственно. "Итогом встреч станут написанные чиновниками заявления об увольнении по собственному желанию", - отметил Аксенов.

По его словам, кадровые ротации в Крыму продолжатся. Он пообещал продолжить поездки по регионам. В частности, его заинтересовала ситуация в Алуште, где "есть колоссальные вопросы с уборкой города и в эффективности работы власти в целом".

"К концу года все должностные лица, не выполнившие мероприятия, под которыми ставили подписи, должны думать о поиске нового места работы", – заключил он.