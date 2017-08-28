В Германии медбрата заподозрили в убийстве еще 84 человек

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В Германии медбрата, который отбывает пожизненное наказание за убийство шести человек, подозревают еще в 84 подобных преступлениях. Он специально вызывал остановку сердца у пациентов при помощи инъекции, чтобы потом их реанимировать. Так он хотел создать себе репутацию спасителя и вырасти в глазах коллег.

В Германии расследуют резонансное дело об убийстве 90 пациентов медбратом Нильсом Хегелем при помощи смертельных инъекций, передает Bild.

Сообщается, что мужчина отбывает пожизненный срок с 2015 года за убийство шести пациентов. С тех пор расследование дела не закончилось, а впоследствии выяснилось, что он причастен еще к 84 подобным преступлениям.

Хегель признался, что специально вводил пациентом смертельную инъекцию, чтобы вызвать остановку сердца. Затем он приступал к их реанимации, для того, чтобы создать среди коллег репутацию медика, спасающего людей от смерти. Каждый раз он обещал себе остановиться, но не мог.

Впервые преступные махинации медбрата заметил в 2005 году его коллега, после того, как пациент чудом выжил. Тогда Хегеля посадили на 7,5 лет за покушение на убийство. После этого случая полиция начала эксгумировать тела пациентов клиник, где работал Хегель, и обнаружила в них следы смертельного лекарства.

По данным Bild, если информация о 84 жертвах подтвердится, то Хегель станет "одним из самых страшных серийных убийц в истории Германии".

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