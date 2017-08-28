Собянин рассказал о масштабном проекте благоустройства реки Яузы

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Московскую реку Яузу очистят и создадут вокруг нее гигантский парк в 2018 году. Об этом рассказал мэр Сергей Собянин. По его словам, в настоящий момент идет разработка этого проекта с последующим согласованием и обсуждением с жителями столицы.

Территорию вокруг реки Яузы благоустроят в 2018 году. Согласно плану властей Москвы, реку, которая "еще находится в плачевном состоянии", очистят, а рядом создадут парк площадью в 700 гектаров. Об этом в интервью Газете.Ru рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

"Планируется благоустройство территорий, уборка, озеленение, создание спортивных и детских площадок, дорожек, освещения, системы безопасности. Помимо прочего, мы очистим и саму реку. После того как проект завершится, Яуза превратится в гигантский парк площадью в 700 гектаров", - сообщил он.

По его словам, в настоящее время идет разработка этого проекта. После этого пройдет согласование и обсуждение инициативы с местными жителями. Собянин уверен, что благоустройство Яузы станет одним из знаковых городских проектов в 2018 году. Он также подчеркнул, что "это особо охраняемая территория, там не будет никакого коммерческого строительства".

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