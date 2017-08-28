Обладатели "московских" фамилий бесплатно посетят Исторический музей

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Государственный исторический музей с 4 по 10 сентября организует бесплатные экскурсии для обладателей фамилий, образованных от слова "Москва". Акция приурочена к 870-летию Москвы, а также 145-летию со дня открытия музея на Красной площади.

Исторический музей с 4 по 10 сентября организует бесплатные экскурсии для обладателей фамилий, образованных от слова "Москва", пишет "Ридус". Акция приурочена к 870-летию столицы, а также к 145-летию со дня открытия музея на Красной площади.

В частности, присоединиться к акции смогут обладатели фамилий Москвин, Москвитин, Москвитинов, Москвитянов, Москвичев, Московин, Москович, Московкин и Московский. Для участия необходимо предъявить паспорт или любой другой документ, подтверждающий наличие "московской" фамилии.

Гиды познакомят посетителей с древнейшими археологическими находками, которые хранятся в стенах музея. Среди них Бородинский клад II тысячелетия до нашей эры, который состоит из нефритовых топориков, бронзового кинжала и золотой заколки.

По данным мэрии Москвы, к 870-летию столицы музеи и парки города также подготовили более 200 бесплатных экскурсий, которые проведут 9 и 10 сентября. Планируется, что их посетят более четырех тысяч человек.

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