В Москве мужчина изнасиловал студентку и подвез до общежития

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В Москве по подозрению в изнасиловании студентки из Казахстана задержан неоднократно судимый 47-летний мужчина. Как сообщили в правоохранительных органах, подозреваемый совершил насильственные действия над 25-летней девушкой в автомобиле, затем довез ее до общежития и скрылся.

В столице по подозрению в изнасиловании студентки из Казахстана задержан неоднократно судимый мужчина. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным источника, подозреваемый в салоне автомобиля изнасиловал 25-летнюю студентку магистратуры Национального исследовательского ядерного университета МИФИ.

"По словам заявительницы, неизвестный мужчина в неустановленном месте изнасиловал ее в салоне автомобиля, предположительно, марки Lada, после чего подвез ее до общежития МИФИ на улице Москворечье и уехал", - рассказали в правоохранительных органах.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полиция задержала 47-летнего приезжего из Ставрополя. Мужчина имеет судимости за угон, кражу и похищение документов. Подозреваемый полностью сознался в содеянном. В его отношении возбуждено уголовное дело об изнасиловании.