СМИ узнали об отказе Финляндии пропустить российский барк "Крузенштерн"

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Финская газета HBL узнала об отказе Минобороны страны на посещение порта Мариехамн на Аландских островах российскому учебному судну "Крузенштерн". Причины в ведомстве комментировать отказались. При этом владелец и эксплуатант парусника заявили, что не получали официального отказа.

Российское учебное судно "Крузенштерн" не смогло получить разрешение от финских властей на посещение порта Мариехамн на Аландских островах. Это должно было произойти с 18 по 20 сентября 2017 года, передает РИА Новости со ссылкой на газету HBL.

При этом в военном ведомстве Финляндии, которое должно было выдать разрешение, причины этих действий комментировать отказались.

В свою очередь, владелец и эксплуатант российского учебного парусника заявили, что не получали официального отказа на посещение Аландских островов. Об этом сообщила представитель Балтийской государственной академии (БГА), эксплуатирующей судно, Ирина Образцова.

"Согласование захода проходит так же, как оно проходило в июле, когда мы дважды посещали порты Финляндии, никаких проблем не было. Мы не получали никаких отказов на сегодняшний день", - подчеркнула она.

Аландские острова являются автономией в составе Финляндии. Экипаж российского судна планировал посетить их с 18 по 20 сентября. Местные власти также рассчитывали на визит "Крузенштерна" и надеялись, что это повысит шансы порта стать хозяином регаты больших парусников Tall Ships' Race-2021.

Парусник отправился из Калининграда в третий в этом сезоне навигации учебный рейс 22 августа. На его борту находятся 120 курсантов морских вузов и средних учебных заведений страны. Рейс продлится до 24 сентября. За это время корабль должен совершить заходы в порты Германии, Франции, Польши и Финляндии.