В Москве завершился сезон отключений горячей воды

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МОЭК сообщила о завершении сезона отключений горячей воды в столице. Профилактические работы были начаты почти на три недели позже намеченного времени из-за аномальных холодов. Однако все работы на системах теплоснабжения завершены в запланированные сроки.

В Москве завершился сезон профилактических отключений горячего водоснабжения. Об этом сообщается на сайте Московской объединенной энергетической компании (МОЭК).

"Профилактические работы в 2017 году были начаты ПАО "МОЭК" почти на три недели позже намеченного срока из-за аномально холодной весны. Несмотря на изменения графика, все работы на системах теплоснабжения завершены в запланированные сроки", - говорится в сообщении.

В МОЭК подчеркнули, что к работе в осенне-зимнем периоде подготовлены 15,6 тысяч километров тепловых сетей.

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