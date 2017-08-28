ГИБДД проверит видео с въехавшими на лестницу МГУ машинами

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Видео, на котором две машины ездят по лестнице МГУ, заинтересовало столичное ГИБДД.

Столичное ГИБДД изучит видео, на котором два автомобиля ездят по лестнице у входа в главное здание МГУ. Об этом сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции, пишет ТАСС.

Видеозапись, на которой видно, как два автомобиля заезжают на лестницу перед главным зданием МГУ на Воробьевых горах в Москве, появилась ранее в Instagram. Публикация сопровождалась призывом "не делать так, а то такими темпами опять перекроют всё, и не дадут спокойно собираться".

