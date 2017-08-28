Фигуристка Юлия Липницкая завершила карьеру

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Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в командном турнире 19-летняя Юлия Липницкая завершила спортивную карьеру после трехмесячного лечения от анорексии. Ранее спортсменка пропустила декабрьский чемпионат России - 2016 из-за травмы тазобедренного сустава.

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в командном турнире 19-летняя Юлия Липницкая завершила спортивную карьеру, сообщила ее мать, передает ТАСС.

После того, как Липницкая вернулась из Европы после трехмесячного лечения от анорексии, она предупредила руководство Федерации фигурного катания на коньках России (ФККР) о своем решении.

По словам матери Липницкой, спортсменка получает только олимпийскую стипендию. Зарплата от федерации ей не приходит, несмотря на то, что девушка числится в составе сборной.

В декабре 2016 года фигуристка пропустила чемпионат России из-за травмы тазобедренного сустава и поясницы.

В 2014 году Липницкая завоевала золотую медаль на олимпиаде в Сочи. А также серебро чемпионата мира и золото чемпионата Европы 2014 года, а также серебро финала Гран-при 2013 года.

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