В Луганске убили двух депутатов Народного совета ЛНР

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В ЛНР возбуждено уголовное дело по факту убийства двух депутатов Народного совета республики. Оно произошло в ночь на 27 августа в частном доме в Каменнобродском районе Луганска. Расследование находится на личном контроле у генерального прокурора самопровозглашенной республики.

Два депутата Народного совета самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) были убиты в частном доме в Каменнобродском районе Луганска в ночь на 27 августа. Об этом заявил на брифинге заместитель генерального прокурора ЛНР Григорий Цевенко.

В связи с этим генеральная прокуратура МВД ЛНР возбудила уголовное дело по статье "Убийство двух лиц", передает "Луганский информационный центр". Оно находится на личном контроле у генерального прокурора самопровозглашенной республики. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.