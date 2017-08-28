Школа в Москве перенесла линейку на 4 сентября из-за Курбан-Байрама

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Школа №2107 в столице перенесла торжественную линейку с 1 на 4 сентября. В частности, это решение было принято из-за мусульманского праздника Курбан-Байрам. Школа находится рядом с Московской соборной мечетью, где в пятницу пройдет массовое мероприятие.

Столичная школа №2107 перенесла торжественную линейку на 4 сентября из-за инициативы родителей учеников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена управляющего совета школы Максима Макарова.

"Линейка пройдет в понедельник. Это связано с инициативой родителей. Я вышел с инициативой некоторое время назад в управляющий совет школы. Пообщался с родителями, мы решили, что многим неудобно привозить - кто-то на дачах, кто-то на юге, не хочется разрывать отдых", - сказал Макаров.

По его словам, решение о переносе линейки также было принято из-за мусульманского праздника Курбан-Байрам. Макаров отметил, что недалеко от школы находится Московская соборная мечеть, в которой в пятницу пройдет массовое мероприятие, из-за чего будут перекрыты дороги.

Ранее родители учеников школ Мещанского района столицы писали в соцсетях о том, что из-за Курбан-байрама в нескольких учебных заведениях 1 сентября перенесут традиционную линейку, посвященную началу учебного года.

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