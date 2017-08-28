В Минфине не видят оснований для повышения минимальной цены на водку

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В Министерстве финансов считают, что повышение минимальной цены на водку экономически необоснованно. Как пояснили в пресс-службе ведомства, увеличение розничной цены приведет к росту потребления суррогатной продукции.

В Министерстве финансов не видят оснований для увеличения минимальной цены на водку. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Сейчас установлен экономически обоснованный уровень минимальной розничной цены пол-литровой бутылки водки - 205 рублей. Необоснованное увеличение минимальной розничной цены на водку приведет к увеличению нелегального оборота этой продукции и увеличению потребления суррогатов", - говорится в сообщении.

Ранее газета "Известия" сообщила, что Минздрав предложил увеличить минимальную цену на поллитровую бутылку водки до 300 рублей. По мнению сотрудников ведомства, цены на крепкий алкоголь должны расти быстрее инфляции. Пересмотреть ставку акциза на крепкий алкоголь в министерстве предлагают уже в 2018 году.