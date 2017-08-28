Кабмин выделил почти 80 млн рублей пострадавшим от пожара в Ростове-на-Дону

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Правительство России выделило 79,125 миллиона рублей на компенсации пострадавшим при пожаре в Ростове-на-Дону. В результате крупного пожара, который произошел в центре города 21 августа, погиб один человек, сгорели жилые дома, а также полностью утрачено имущество 692 граждан.

Правительство России выделило 79,125 миллиона рублей на компенсации пострадавшим при пожаре в Ростове-на-Дону. Об этом говорится в сообщении на сайте кабмина. Сам документ пока не опубликован.

Ранее на совещании с вице-премьерами в Горках Медведев уточнил, что речь идет об оказании единовременных выплат, финансовой помощи в связи с полной или частичной утратой имущества и выплате единовременного пособия родственникам погибших.

"В общей сумме это пока 80 миллионов рублей. Но, соответственно, там дальнейшие выплаты будут произведены в необходимых объемах по мере подготовки документов по линии МЧС и на основе тех документов, которые готовит руководство Ростовской области", - цитирует РИА Новости главу правительства.

Пожар в частном секторе, который находится в центре Ростова-на-Дону, произошел 21 августа. Он начался после поджога свалки одним из частных домовладельцев на территории своего участка. Огонь повредил 120 строений.

В результате пожара погиб один человек (его родственникам пообещали выплатить 1,5 миллиона рублей), за медицинской помощью обратились 58 человек, девять из которых доставили в больницу. В региональном Минздраве пострадавшими от огня признали 602 человека.

В отношении ростовских коммунальщиков было возбуждено уголовное дело по статье "Халатность" в связи с ненадлежащим исполнением обязанностей по обеспечению пожарной безопасности и ликвидации последствий пожаров.

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