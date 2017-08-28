Путин прибыл в Будапешт на открытие чемпионата мира по дзюдо

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Владимир Путин прибыл в Будапешт. В ходе однодневного визита президент встретится с премьером Венгрии Виктором Орбаном, проведет первую встречу с президентом Монголии и откроет чемпионат мира по дзюдо.

Владимир Путин в понедельник прибыл с однодневным визитом в Будапешт. Об этом сообщает "Интерфакс".

В Венгрии президент встретится с премьером страны Виктором Орбаном, познакомится со своим монгольским коллегой Халтмагийном Баттулгой и примет участие в церемонии открытия 31-го чемпионата мира по дзюдо.

Путин и Обан встретятся уже в восьмой раз. Как заявил ранее помощник президента Юрий Ушаков, двух лидеров связывают "хорошие доверительные отношения".

Путин является мастером спорта по дзюдо и самбо. Посетить чемпионат мира в Будапеште президент пригласила Международная федерацич дзюдо, почетным президентом которой он является.