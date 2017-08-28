Российский турист умер на отдыхе в Турции

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Турист из России скончался на отдыхе в турецком городе Кемер. По данным местных СМИ, в понедельник рано утром мужчина почувствовал недомогание в номере отеля и потерял сознание. Медики госпитализировали россиянина, однако он скончался по пути в больницу.

Российский турист скончался в турецком городе Кемер. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство DHA.

По данным местных СМИ, 45-летний Виктор Кондрашенко отдыхал с семьей в районе Бельдиби. В понедельник рано утром мужчина почувствовал недомогание в номере отеля и потерял сознание.

Сотрудники скорой помощи госпитализировали российского туриста, однако он скончался по дороге в больницу.

Ранее сообщалось, что в столице умерла жительница Сургута Кристина Максимюк, которая впала в кому на отдыхе в Турции. Там у нее произошел инфаркт в первый же день отдыха.

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