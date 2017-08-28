Президент РЖД наградил Собянина за создание МЦК

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Президент РЖД Олег Белозеров вручил мэру Москвы Сергею Собянину знак за развитие российских железных дорог за создание в столице Московского центрального кольца.

Сергею Собянину вручили знак за развитие российских железных дорог первой степени за создание Московского центрального кольца. Награду мэр столицы получил из рук президента РЖД Олега Белозерова, пишет ТАСС.

По словам Белозерова, в Москве удалось создать новый вид транспорта.

"Наши зарубежные коллеги до сих пор не могут поверить, что проект был запущен в такие кратчайшие сроки. И за то, что вы сделали для железнодорожной отрасли, у нас есть самая высокая награда - знак за развитие российских железных дорог первой степени. Я хочу его вам вручить с благодарностью", - сказал президент РЖД, поблагодарив мэра за совместную работу.

МЦК было запущено в Москве в сентябре прошлого года.

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