Водитель иномарки открыл стрельбу по полицейским в Краснодаре

Теги: полиция авария стрельба краснодар пострадавшие Происшествие дтп

В Краснодаре водитель иномарки открыл стрельбу на стационарном посту ДПС, когда его автомобиль попытались остановить. Мужчина ранил одного сотрудника полиции и продолжил движение. В ходе погони злоумышленник совершил ДТП на одной из улиц города, после чего ему удалось скрыться.

В Краснодаре произошла стрельба на стационарном посту ДПС. Как рассказали "Интерфаксу" в МВД по краю, огонь открыл нарушитель, автомобиль которого попытались задержать.

Инцидент произошел в 14:00 (время совпадает с московским) при въезде в город. Сотрудники полиции попытались остановить автомобиль Toyota. Однако водитель оказал сопротивление, открыв огонь из неустановленного оружия. Он ранил сотрудника полиции в ногу и продолжил движение. В ходе погони злоумышленник совершил ДТП на одной из улиц города, наехав на препятствие, после чего скрылся.

В настоящее время на территории Краснодара проходит спецоперации по поимке мужчины. Сотрудник полиции был госпитализирован.

Читайте также:

В Уфе взорвался припаркованный автомобиль

В Перово таксист Uber ранил ножом другого водителя в ходе дорожного конфликта

В Москве задержали сотрудницу полиции по подозрению в проституции

В Москве мужчина изнасиловал студентку и подвез до общежития

В Германии медбрата заподозрили в убийстве еще 84 человек