Водитель иномарки открыл стрельбу по полицейским в Краснодаре
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В Краснодаре водитель иномарки открыл стрельбу на стационарном посту ДПС, когда его автомобиль попытались остановить. Мужчина ранил одного сотрудника полиции и продолжил движение. В ходе погони злоумышленник совершил ДТП на одной из улиц города, после чего ему удалось скрыться.
В Краснодаре произошла стрельба на стационарном посту ДПС. Как рассказали "Интерфаксу" в МВД по краю, огонь открыл нарушитель, автомобиль которого попытались задержать.
Инцидент произошел в 14:00 (время совпадает с московским) при въезде в город. Сотрудники полиции попытались остановить автомобиль Toyota. Однако водитель оказал сопротивление, открыв огонь из неустановленного оружия. Он ранил сотрудника полиции в ногу и продолжил движение. В ходе погони злоумышленник совершил ДТП на одной из улиц города, наехав на препятствие, после чего скрылся.
В настоящее время на территории Краснодара проходит спецоперации по поимке мужчины. Сотрудник полиции был госпитализирован.
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