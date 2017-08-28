Минобороны сообщило о стягивании танков ИГ к Дейр-эз-Зору

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Самолеты российских ВКС за минувшие сутки уничтожили под сирийским городом Дейр-эз-Зор четыре танка, 16 автомобилей и два укрепрайона запрещенной группировки "Исламское государство". Как сообщили в Минобороны, сейчас боевики пытаются перегруппироваться и создать укрепления в районе Дейр-эз-Зора.

Боевики запрещенной террористической группировки "Исламское государство" перегруппируются и стягивают танки и автомобили с крупнокалиберным вооружением в район сирийского Дейр-эз-Зора. Об этом в понедельник сообщили TVC.RU в российском Минобороны.

"Осознавая, что плацдарм вокруг Дер-эз-Зора является последним оплотом международных террористов на сирийской земле, боевики перебрасывают тяжелую технику, включая танки и автомобили повышенной проходимости с крупнокалиберным вооружением и минометами", - говорится в заявлении военного ведомства.

В Минобороны также рассказали, что за минувшие сутки самолеты ВКС уничтожили в районе Дейр-эз-Зора четыре танка, 16 автомобилей с крупнокалиберными пулеметами, шесть грузовиков с боеприпасами и два укрепрайона "Исламского государства".

Успешные действия ВКС позволили сирийским правительственным войскам продолжить наступление вдоль восточного берега реки Евфрат на Дейр-эз- Зор с целью его деблокирования, добавили в военном ведомстве.