В Жуковском самолет Як-40 выкатился за пределы ВПП

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На аэродроме в подмосковном Жуковском самолет Як-40 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. По предварительным данным, инцидент произошел из-за складывания левой стойки шасси. В результате инцидента никто не пострадал.

Самолет Як-40 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после завершения испытательного полета на подмосковном аэродроме в Жуковском. Информацию об этом агентству РИА Новости подтвердили в пресс-службе регионального главка МЧС.

По версии источника в экстренных службах региона, инцидент произошел в результате складывания левой стойки шасси. Никто не пострадал.

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