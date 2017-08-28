Минобороны опубликовало видео ударов по объектам ИГ в Сирии
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Минобороны опубликовало видео ударов российских самолетов по объектам ИГ в сирийском Дейр-эз-Зоре. За минувшие сутки ВКС России уничтожили четыре танка, 16 автомобилей с крупнокалиберными пулеметами, шесть грузовиков с боеприпасами и два укрепрайона террористов.
Минобороны России опубликовало видеозапись ударов российских ВКС по объектам запрещенной в нашей стране террористической организации "Исламское государство" в Сирии, передает TVC.ru.
За минувшие сутки российские самолеты в районе сирийского города Дейр-эз-Зор уничтожили четыре танка, 16 автомобилей с крупнокалиберными пулеметами, шесть грузовиков с боеприпасами и два укрепрайона ИГ.
В Минобороны отметили, что успешные действия ВКС позволили сирийским правительственным войскам продолжить наступление вдоль восточного берега реки Евфрат на Дейр-эз-Зор с целью его деблокирования.
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