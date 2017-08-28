В центре Москвы горит здание Госархива

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Пожар произошел в здании Госархива на улице Большая Дмитровка в центре столицы. В настоящее время на место происшествия направлены пожарные расчеты. В свою очередь, в МЧС отметили, что информация о возгорании по данному адресу не подтвердилась.

В здании на улице Большая Дмитровка в центре столицы произошло возгорание. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

"На улице Большая Дмитровка, дом 15 происходит возгорание. Из здания идет густой черный дым", - говорится в сообщении. В настоящее время на место возгорания направлены пожарные расчеты.

В свою очередь, в МЧС отметили, что информация о возгорании в здании на Большой Дмитровке не подтвердилась.

Согласно данным из открытых источников, по этому адресу расположен Российский государственный архив социально-политической истории.

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