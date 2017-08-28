Путин на встрече с Орбаном отметил рост двустороннего товарооборота

Теги: путин Экономика россия венгрия

Владимир Путин на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном отметил позитивные тенденции в двусторонней торговле, а также заявил о полном финансовом обеспечении строительства АЭС "Пакш". Ранее президент России прибыл с однодневным рабочим визитом в Будапешт, куда его пригласили на открытие ЧМ по дзюдо.

Владимир Путин прибыл с однодневным рабочим визитом в Будапешт, передает "ТВ Центр". По приглашению премьер-министра Виктора Орбана президент приехал на открывшийся в венгерской столице чемпионат мира по дзюдо.

Глава российского государства - почётный президент федерации этого вида единоборств. Из аэропорта Владимир Путин направился во дворец спорта, где вместе с Виктором Орбаном понаблюдал за поединками спортсменов. Российский и венгерский лидеры также провели двусторонние переговоры. Это уже восьмая встреча Путина и Орбана - последняя состоялась в начале февраля этого года, также в ходе визита главы российского государства в Венгрию. На этот раз главной темой переговоров стало развитие торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.

"Хотел бы отметить, что, несмотря на все сложности, все-таки выправляется экономическая динамика. Если в прошлом году у нас был спад в торговле, правда, небольшой, девять с небольшим процентов, то за это полугодие - рост двадцать с лишним процентов. Наши инвесторы продолжают проявлять интерес к венгерской экономике, 1,5 миллиарда долларов прямых инвестиций. Работаем по нашим крупным проектам, все двигается по плану, в том числе в сфере энергетики. Все, что касается финансирования известного проекта "Пакш", оно обеспечено 12 миллиардами долларов. В начале следующего года могут быть начаты работы уже на площадке", - сказал Путин.

Читайте также:

Путин прибыл в Будапешт на открытие чемпионата мира по дзюдо