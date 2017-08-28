Собянин наградил группу москвичей за вклад в реализацию проекта МЦК

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Час пик на Московском центральном кольце стал намного длиннее. Это позволит увеличить пропускную способность МЦК сразу на 20%. Уже почти год жители столицы пользуются новым видом транспорта. И то, что пассажиропоток растет, говорит о его популярности. в понедельник те, кто активно участвовал в реконструкции и развитии МЦК, профессионалы своего дела, получили правительственные награды из рук мэра Москвы.

"Город стал ближе" — девиз Московского центрального кольца. Это действительно так. Новую транспортную артерию открыли почти год назад, и практически сразу МЦК стало полноценным видом транспорта. Сейчас столицу уже невозможно представить без этой новой кольцевой железной дороги, по которой летают "Ласточки", передает "ТВ Центр". Современные поезда перевозят более 350 тысяч москвичей ежедневно. Кольцо улучшило транспортную доступность столичных районов, где никогда не было метро, разгрузило центральные пересадочные узлы метро.

Четыре года понадобилось руководителям разных уровней, инженерам, строителям, электромонтерам, чтобы воплотить в жизнь сложнейший инфраструктурный объект.

"Люди, которые занимаются профессионально строительством, очень хорошо понимают, что реализовать такой проект в такие короткие сроки и такого масштаба чрезвычайно сложно, если не сказать — невозможно. Это новые связи между округами и районами. Это разгрузка действующих радиальных направлений и железной дороги, метро. Это новая инфраструктура, которая вдохнула жизнь в территории, ранее бывшие депрессивными. И позволило интегрировать различные виды транспорта - и метро, и наземный транспорт, и железную дорогу", - рассказал Сергей Собянин.

В понедельник те, кто отличился на стройке, получили правительственные награды. И таких - десятки человек. Почти все говорили, что работа была сложная, но такая важная для города и его жителей. Для электромонтера Романа Гусева - это первая высокая награда. Признается, что когда узнал, что получит ее из рук мэра, сначала не поверил. Вот уже 24 года он соединяет провода. И любит свою работу, несмотря на то, что трудиться приходиться под открытым небом, без оглядки на плохую погоду.

Впереди у МЦК большое будущее. В ближайшие годы планируется сразу несколько крупных проектов по повышению комфорта пассажиров. В 2018 году запланирована интеграция МЦК с пятью станциями метрополитена, в том числе строящимися, и несколькими направлениями пригородной железной дороги. Кроме того, планируют доработать уже существующие станции центрального кольца. На них построят новые пешеходные переходы и вестибюли.

Юлия Степина, Дмитрий Шаракин. "ТВ Центр", Москва.