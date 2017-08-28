Украинские СМИ проигнорировали суд над журналистом Муравицким

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Обвиняемый в госизмене украинский журналист-блогер Василий Муравицкий останется под арестом. Такое решение вынес Апелляционный суд Житомирской области. Поводом для задержания стала профессиональная деятельность Муравицкого. Критику в адрес киевских властей в его публикациях СБУ расценила как посягательство на территориальную целостность страны и поддержку терроризма. В вину вменяется и факт сотрудничества с российскими СМИ. За это блоггеру грозит до 15 лет тюрьмы.

Новость о том, что Житомирский суд все же оставил журналиста Муравицкого под стражей, большинство его коллег из украинских СМИ предпочли не заметить — никаких протестов, репортажей или статей, нет даже видео или фото из зала суда. Об этом сообщает "ТВ Центр". В последний раз сотрудника интернет-издания "Журнал Житомира" общественность могла лицезреть лишь на снимках СБУ, обвинившей Муравицкого в госизмене и сепаратизме.

"Житомирский журналист с 2014 года по заказу руководства пропагандистских государственных российских информагентств создавал тенденциозные публикации. Тематику и желаемое содержание материалов он получал по почте или на мессенджер, иногда "информационному наемнику" разрешалось самому выбирать тему", - говорилось в заявлении СБУ.

А темы Василий Муравицкий выбирал те, о которых в центральных украинских СМИ предпочитали рассказывать несколько в другом свете. Или вообще не рассказывать. Он был против сноса памятников, не приветствовал отказ от празднования 9 мая. Муравицкий жестко критиковал Майдан, открыто называя его разрушительным для страны. Доставалось и власти, и лично Порошенко, о котором журналист позволял себе писать критически: за нищенские пенсии, взлетевшие в небо тарифы. Из СИЗО Муравицкий уже успел написать письмо, в котором объяснил реальные причины своего ареста.

"Мне вменяют государственную измену "в подрыве национальной информационной безопасности" — оказывается, мои статьи могут подорвать безопасность огромного государства. Критику власти трактуют, как "террористическую деятельность" и "антигосударственные деяния". Из доказательств – трудовой договор с информагентством, который действует по всему миру", - пишет журналист.

К слову, для Украины, считающей себя европейской страной, притеснения критикующих власть журналистов стали вполне себе нормой. Достаточно вспомнить обыски на телеканале "Интер". Уголовное дело против главного редактора издания "Страна.ua" Игоря Гужвы, одного из немногих объективных СМИ, оставшихся на Украине. И это лишь громкие эпизоды, получившие огласку. В регионах ситуация со свободой слова еще хуже.

И пример с Василием Муравицким лишний раз это подтверждает. Даже не дожидаясь решения суда, руководствуясь всего лишь заявлением СБУ и фотографиями договора сотрудничества журналиста с одним из российских СМИ, коллеги Муравицкого, с которыми он работал, тут же посчитали его вину доказанной. То есть они даже не засомневались в его вине, несмотря на то, что доказательной базы фактически нет. На что указали и многие международные правозащитные организации.

Мы призываем украинские власти немедленно освободить Василия Муравицкого и снять с него все обвинения. Украинские журналисты в свою очередь должны прекратить делить журналистов на патриотически и непатриотически настроенных, вместо этого им следует сосредоточиться на критически важной роли журналистов в демократическом обществе: призывать к ответственности государственных чиновников", - говорится в заявлении Международного Комитета защиты журналистов.

На Украине же чиновники призывают журналистов к покорности. И большинство уже согласилось, дабы не оказаться на месте Муравицкого.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".