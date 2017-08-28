Захарова: Москва не требовала сократить численность дипмиссии США

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Москва предложила, а не требовала от США сократить численность сотрудников американских дипмиссий в России. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Она подчеркнула, что Россия не будет отвечать на "геноцид обычных людей", то есть ограничения США по выдаче виз россиянам.

Москва не требовала от США сократить численность сотрудников американских дипмиссий в России. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает РИА Новости.

"Это было не решение, это было предложение американской стороне. И именно американская сторона как раз приняла решение о сокращении своего персонала", - сказала она.

По ее словам, Россия не будет отвечать на ограничения США по выдаче виз россиянам. "Это уже какой-то геноцид обычных людей", - констатировала Захарова. Говоря о решении Вашингтона, представитель МИД высказала мнение о том, что "это целенаправленный удар по российским гражданам со стороны США".

Она также выразила удивление сроками и процедурами оформления американской визы: "Что можно оформлять за 80 дней? Или за пятьдесят дней?"

Ранее Москва предложила приравнять численность дипломатических миссий США и России. В ответ США приостановили процедуру выдачи своих неиммиграционных виз по всей России. С 1 сентября эта процедура возобновится, но только в посольстве США в Москве.

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