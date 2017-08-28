ИГ взяло на себя ответственность за атаку на полицейских в Дагестане
Теги: полиция дагестан нападение Происшествие иг
Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение на сотрудников полиции в Каспийске. В результате атаки один полицейский погиб. Ответным огнем удалось уничтожить двух нападавших.
Запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение на полицейских в дагестанском городе Каспийск. Об этом сообщает SITE Intel Group со ссылкой на информационное агентство экстремистов Amaq.
IS Claims Stabbing Attack in Dagestan Through its ‘Amaq News Agency https://t.co/TVd03aULTm— SITE Intel Group (@siteintelgroup) 28 августа 2017 г.
Ранее сообщалось, что группа неизвестных совершила нападение на полицейских в Каспийске. В результате погиб один сотрудник полиции. Ответным огнем удалось уничтожить двух нападавших.
Читайте также:
Захарова: Москва не требовала сократить численность дипмиссии США
В центре Москвы горит здание Госархива
Минобороны опубликовало видео ударов по объектам ИГ в Сирии
В Жуковском самолет Як-40 выкатился за пределы ВПП