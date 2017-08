ИГ взяло на себя ответственность за атаку на полицейских в Дагестане

Запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение на полицейских в дагестанском городе Каспийск. Об этом сообщает SITE Intel Group со ссылкой на информационное агентство экстремистов Amaq.

