ИГ взяло на себя ответственность за атаку на полицейских в Дагестане

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Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение на сотрудников полиции в Каспийске. В результате атаки один полицейский погиб. Ответным огнем удалось уничтожить двух нападавших.

Запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение на полицейских в дагестанском городе Каспийск. Об этом сообщает SITE Intel Group со ссылкой на информационное агентство экстремистов Amaq.

IS Claims Stabbing Attack in Dagestan Through its ‘Amaq News Agency https://t.co/TVd03aULTm — SITE Intel Group (@siteintelgroup) 28 августа 2017 г.

Ранее сообщалось, что группа неизвестных совершила нападение на полицейских в Каспийске. В результате погиб один сотрудник полиции. Ответным огнем удалось уничтожить двух нападавших.

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