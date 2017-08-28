СКР раскрыл подробности нападения на полицейских в Краснодаре

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Стали известны подробности нападения на полицейских на стационарном посту ДПС. Водитель автомобиля Toyota Camry, в котором находились три человека, в ходе проверки документов ударил по лицу полицейского, а потом открыл стрельбу. Возбуждено уголовное дело.

Краснодарское управление СКР раскрыло подробности нападения на стационарный пост ДПС. Как установили следователи, в машине находились три человека, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Инцидент произошел днем 28 августа. Полицейские остановили иномарку - автомобиль Toyota Camry. В ходе проверки документов 21-летний водитель сначала ударил по лицу полицейского, а потом открыл стрельбу по стоявшим рядом сотрудникам правопорядка, ранив одного в шею и голову.

В это время один из пассажиров покинул машину и скрылся, второй также предпринял попытку к бегству, но был задержан. Третий - стрелок - скрылся на автомобиле. Уходя от преследования, водитель продолжал стрелять. На пересечении улиц Тургенева и Атарбекова он врезался в стоявшие на светофоре автомобили и покинул машину.

По факту посягательства на жизнь сотрудников полиции и применения насилия в отношении представителя власти возбуждено уголовное дело. В соцсетях появились видео и фотографии с места аварии.

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