Двое бандитов нейтрализованы в ходе спецоперации в Дагестане

Теги: дагестан Происшествие терроризм

Правоохранительные органы нейтрализовали двух бандитов на окраине Хасавюрта в Дагестане. На месте боестолкновения также изъяли автоматическое оружие, боеприпасы и гранаты, принадлежавшие преступникам. Кроме того, во время перестрелки смертельные ранения получили двое сотрудников правоохранительных органов.

В ходе спецоперации на окраине Хасавюрта в Дагестане нейтрализованы двое бандитов. Об этом TVC.ru сообщили в пресс-службе Национального антитеррористического комитета (НАК).

"В ходе боестолкновения были нейтрализованы двое бандитов из так называемой хасавюртовской банды. В настоящее время проводится их опознание. На месте боестолкновения изъято автоматическое оружие, боеприпасы и гранаты, принадлежавшие преступникам", - говорится в сообщении.

Кроме того, в пресс-службе отметили, что во время перестрелки смертельные ранения получили двое сотрудников правоохранительных органов. При этом пострадавших среди гражданского населения нет.

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