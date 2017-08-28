Павлин расцарапал лицо ребенку в зоопарке Калининграда

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В зоопарке Калининграда павлин напал на двухлетнего мальчика и расцарапал ему лицо. После инцидента ребенку была оказана медицинская помощь. По данному факту полицейские проводят проверку.

Полицейские проводят проверку по факту нападения павлина на двухлетнего ребенка в зоопарке Калининграда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу местного управления МВД России. Инцидент произошел 18 августа.

"Медработник оказал мальчику необходимую помощь, а администрация пообещала при необходимости принять меры. Полицейские проверят соблюдение правил содержания птиц в зоопарке и оценят действия родителей в сложившейся ситуации, в результате чего будет вынесено процессуальное решение", - говорится в сообщении.

Ранее некоторые СМИ сообщали о том, что свободно гуляющий по территории зоопарка павлин напал на ребенка и расцарапал ему лицо. Впоследствии родители мальчика обратились в полицию.

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