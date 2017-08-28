У основателя Facebook Цукерберга родилась вторая дочь

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Марк Цукерберг сообщил, что у него родилась вторая дочь. Об этом основатель Facebook рассказал на своей странице в социальной сети. По его словам, новорожденную девочку решили назвать Августой.

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг сообщил о рождении второго ребенка в его семье.

"Дорогая Августа, добро пожаловать в этот мир! Твоя мама и я с нетерпением ждем, кем ты станешь", - написал Цукерберг на своей странице в созданной им соцсети.

Первая дочь основателя Facebook Максима родилась 2 декабря 2015 года.

Ранее Цукерберг отмечал, что после рождения второго ребенка он возьмет декретный отпуск на два месяца, который разобьет на несколько отрезков.

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