У основателя Facebook Цукерберга родилась вторая дочь
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Марк Цукерберг сообщил, что у него родилась вторая дочь. Об этом основатель Facebook рассказал на своей странице в социальной сети. По его словам, новорожденную девочку решили назвать Августой.
Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг сообщил о рождении второго ребенка в его семье.
"Дорогая Августа, добро пожаловать в этот мир! Твоя мама и я с нетерпением ждем, кем ты станешь", - написал Цукерберг на своей странице в созданной им соцсети.
Первая дочь основателя Facebook Максима родилась 2 декабря 2015 года.
Ранее Цукерберг отмечал, что после рождения второго ребенка он возьмет декретный отпуск на два месяца, который разобьет на несколько отрезков.
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