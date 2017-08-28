Путин и Орбан откровенно поговорили об отношениях России и Венгрии

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Владимир Путин посетил Венгрию. В понедельник в Будапеште открылся чемпионат мира по дзюдо, а российский президент большой любитель этого вида спорта. За ланчем Путин и премьер Виктор Орбан провели предельно откровенный разговор, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Чемпионат мира в Венгрии знаковый — ровно 65 лет назад дзюдо получило официальный олимпийский статус. Здесь, в Будапеште, - своего рода генеральная репетиция перед следующими летними Играми в Токио: групповой турнир проходит по новым правилам. Своих с трибуны поддерживает Владимир Путин. Прилетел сюда по приглашению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, передает "ТВ Центр".

К Владимиру Путину здесь приковано внимания, кажется, едва ли не больше, чем к самим спортсменам. Режиссер трансляции показывает трибуну с высоким гостем не менее 20 раз. Самые смелые зрители - пользуются соседством. Одна женщина просит российского лидера о чем-то. Тот поручает помощнику записать ее номер телефона.

Присутствие Путина символично: он - почетный президент Международной федерации дзюдо. Единоборствами занимается с 11 лет, мастер спорта, не раз в интервью подмечал - поединки укрепили его характер, научили побеждать. Премьер же Венгрии увлекается футболом. Так что спортивные интересы лидеры на встрече обсуждают первым делом.

Путин: "Это, конечно, не футбол, но тоже хороший вид спорта".

Орбан: "Я пытаюсь учиться".

Путин: "Я расскажу теорию".

Орбан: "Я знаю, что в Венгрии выпущены такие специальные обзорные книги, часто упоминаются цитаты со ссылками на тебя, Владимир".

Путин: "Книжка есть, я один из цензоров этой книжки для детей".

И все же основное внимание на встрече - отношениям двух стран. Они активно развиваются. Будапешт Владимир Путин только в этом году посещает уже второй раз. Предыдущая поездка и встреча с венгерским премьером была в феврале, а в мае политики провели телефонный разговор. Одна из главных тем - экономическое сотрудничество, в частности торговля и взаимные инвестиции. Сферы самые разные - сельское хозяйство, машиностроение, фармацевтика, энергетика.

"Несмотря на все сложности, всё-таки экономическая динамика выправляется. Если в прошлом году у нас был спад в торговле, правда, небольшой, почти 9,5%, то за первое полугодие этого года – более 20% роста. Наши инвесторы продолжают проявлять интерес к венгерской экономике – полтора миллиарда долларов российских инвестиций. И мы работаем по нашим крупным проектам, все двигается по плану, в том числе в сфере энергетики", - сказал Владимир Путин.

Ключевые проекты - поставки российского газа в Венгрию и строительство новых энергоблоков атомной электростанции в городе Пакш. Контракт подписали еще в 2014 году, однако палки в колеса вставляла Еврокомиссия. Судя по весьма оптимистичному тону разговора Путина и Орбана, все проблемы остались позади. Москва и Будапешт ожидают, что работы на площадке начнутся уже в следующем году.

Встретился Путин во время турнира и с новоизбранным президентом Монголии. Халтмагийин Баттулга - в прошлом тоже профессиональный спортсмен, в 80-х годах завоевавший титул чемпиона мира по самбо. Российский лидер поздравил коллегу с удачным выступлением в Будапеште сборной его страны, а еще отметил успехи двух государств в политическом и экономическом сотрудничестве. Более подробно все обсудить президенты договорились на встрече в сентябре, в ходе экономического форума во Владивостоке.

Ольга Оксенич, Юлия Олейник. "ТВ Центр".

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