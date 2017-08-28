Меркель призвала найти замену регламенту по беженцам

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Пути выхода из миграционного кризиса, в который погрузилась Европа, обсуждали в Париже. Во французской столице прошёл саммит с участием глав правительств Германии, Франции, Испании и Италии, а также трёх африканских стран: Нигера, Ливии и Чада. Ежемесячно в ЕС приезжают тысячи беженцев из Африки. Через Чад и Нигер они практически беспрепятственно попадают в Ливию, а уже оттуда в Старый Свет.

Вместе с лабрадором Немо - собаку президентская чета только накануне вечером привезла в Елисейский дворец из приюта - Эммануэль Макрон встречает глав Чада, Нигера и Ливии еще на пороге. Их переговоры с лидерами Германии, Италии и Испании должны явно продемонстрировать: Старый Свет начинает новый этап борьбы с миграционным кризисом. Правда, тут же подмечает пресса, все так же без введения кардинальных мер.

"Мы обсудили новый план по пресечению потоков нелегальной миграции. Он предполагает большую кооперацию внутри стран Еврозоны и сотрудничество со странами Ближнего Востока", - сообщил Макрон.

На эту кооперацию и поддержку Европейский союз уже потратил 17 миллиардов евро, напоминает "ТВ Центр". Но все без толку. Поток нелегальных мигрантов в Европу снова набирает мощь: с начала года - и это только по официальным данным - из стран Африки и Ближнего Востока в ЕС прибыли около 200 тысяч человек. Открывшая двери мигрантам в Европу, канцлер Меркель собственных просчетов не признает. Берлин предлагает сосредоточиться на помощи странам Африки.



"Если говорить о Ливии, конечно, мы продолжим поддержку правительства национального единства. Мы этим занимаемся сейчас наряду с ООН. В наших интересах, чтобы в этой стране были созданы лучшие условия для жизни граждан. Со стороны Германии будет продолжаться материальная поддержка, чтобы как можно большее количество людей, которые сегодня живут в нечеловеческих условиях, могли получить надежду на приемлемое будущее", - заявила она.

Германия вместе с Францией, писали СМИ накануне, обдумывали даже возможность открытия новых официальных маршрутов для беженцев. И конечной их точкой, судя по всему, должны были стать отнюдь не Париж и Берлин.

Участники нынешней встречи ждут большего усердия в борьбе с миграционным кризисом от партнеров из Восточной Европы. Если раньше позиция Польши или Венгрии в Париже и Берлине вызывала возмущение, то теперь партнерам по общему европейскому дому явно намекнули: церемониться больше не будут.

Чего только стоят заявления французского лидера в Варне. Макрон назвал политику Варшавы неприемлемой, а премьера Беату Шидло - не самым достойным выбором польского народа, который окончательно сошел с европейского пути. Наслушался накануне и официальный Будапешт. Посол Нидерландов в Венгрии обвинил руководство в том, что их методы управления страной схожи не с европейскими, а с радикально исламистскими. Слова спровоцировали дипломатический скандал. Венгрия отозвала посла из Нидерландов, но введение квот по-прежнему не рассматривает. А ведь в числе недовольных есть ещё Греция, Испания и Италия. Премьер Джентильони в Париже говорит о необходимости принятия срочных мер.

Размеры финансовой помощи на Парижском саммите предпочли не афишировать, оставив самый сложный вопрос на деловой ужин. И уже без участия африканских коллег. Европейское гостеприимство всё же имеет границы.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко. Европейское бюро "ТВ Центра", Франция, Париж.