В Волгоградской области ликвидировали все очаги пожаров

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Все очаги природных пожаров в Волгоградской области ликвидированы. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС. Пожарно-спасательные подразделения работали совместно с региональными службами при поддержке авиации. От огня в регионе удалось отстоять почти 60 населенных пунктов.

Спасатели МЧС ликвидировали все очаги природных пожаров в Волгоградской области. От огня в регионе удалось отстоять почти 60 населенных пунктов.

"Пожарно-спасательные подразделения во взаимодействии с региональными службами при поддержке авиации МЧС России ликвидировали все очаги пожаров", - сообщили агентству ТАСС в пресс-службе МЧС.

Борьбу с пожарами вели почти две тысячи человек, четыре самолета и два вертолета Ми-8 МЧС. Они сбросили на очаги возгорания в общей сложности более 4,2 тысячи тонн воды.

Ситуация с пожарами в Волгоградской области резко обострилась 23 августа. В регионе был введен режим чрезвычайной ситуации, среди причин называли поджоги. Обстановка нормализовалась лишь 26 августа. Так, в Дубовском районе Волгоградской области был локализован крупный пожар, из-за которого около тысячи человек эвакуировали в пункты временного размещения в Дубовке и Волгограде.

Ранее также сообщалось, что из-за природных пожаров губернатор региона Андрей Бочаров решил досрочно прекратить смены в детских лагерях Дубовского района "Дружба", "Ручеек", "Дубок" и "Зеленая волна", в которых находились 714 детей. Кроме того, проводилась эвакуация жителей сел Екатериновка, Оленье и Песковатка.

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