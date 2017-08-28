Три человека погибли в результате крушения самолета в США
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Небольшой самолет потерпел крушение в американском штате Джорджия. В результате происшествия погибли все три человека, которые находились на борту воздушного судна. В настоящее время о причинах падения самолета не сообщается.
Три человека погибли в результате крушения небольшого самолета в американском штате Джорджия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал WTOC.
Крушение произошло в округе Брайан на востоке штата. Самолет совершал полет из города Саванна в округ Кобб. На борту воздушного судна находились три человека, в том числе и пилот.
Самолет упал в лесной зоне, из-за чего спасателям было трудно добраться до места катастрофы. В настоящее время о причинах падения воздушного судна не сообщается.
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