Максакова рассказала о последнем дне жизни Дениса Вороненкова

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Оперная певица Мария Максакова дала Андрею Малахову интервью в рамках программы "Прямой эфир", где рассказала о смерти бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова. Во время беседы с телеведущим она призналась, что до последнего момента надеялась, что ее муж жив.

Оперная певица Мария Максакова поделилась воспоминаниями о том дне, когда в Киеве был убит ее муж, бывший депутат Госдумы России Денис Вороненков.

Певица не смогла сдержать эмоций и расплакалась перед камерой. "Я надеялась, что он живой. Если бы он выжил, я бы выходила его из любого состояния", - сказала она в интервью телеведущему Андрею Малахову в рамках программы "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".

"Он мне подарил абсолютное счастье. Вот сколько нам было отпущено, я благодарна ему за каждый день вместе", - призналась она.

В декабре 2016 года Вороненков после окончания депутатских полномочий переехал из России на Украину с Марией Максаковой. В России он был заочно обвинен в причастности к рейдерскому захвату здания в Москве.

23 марта 2017 года Денис Вороненков был застрелен на улице в Киеве. Киллер, которого опознали как бывшего бойца Нацгвардии Украины Павла Паршова, был застрелен охранником бывшего депутата.

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