Минобороны опровергло информацию о гибели российского военного в Сирии

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В Минобороны опровергли информацию ряда СМИ о гибели российского военнослужащего в Сирии 11 августа. По данным ведомства, никаких потерь в данный период времени среди россиян не было.

Минобороны России опровергло информацию некоторых СМИ о гибели российского военнослужащего в Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Информация, распространенная отдельными СМИ о якобы погибшем в Сирии 11 августа российском военнослужащем, не соответствует действительности. Никаких потерь в данный период времени среди российских военнослужащих на территории Сирийской Арабской Республики не было", - говорится в сообщении.

Ранее некоторые СМИ написали о гибели в Сирии российского военного из Оренбурга Александра Ягофарова. По версии журналистов, его автомобиль подорвался на фугасе.

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