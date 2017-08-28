Число жертв урагана "Харви" в США возросло до 8 человек
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Количество погибших в результате урагана "Харви" в Соединенных Штатах возросло до восьми человек. Ранее сообщалось о пяти жертвах. Ураган "Харви" назвали самым сильным за последние 12 лет.
Число погибших в результате урагана "Харви" в США увеличилось до восьми человек. Об этом сообщает газета Washington Post. Ранее сообщалось о пяти жертвах урагана.
Стихия ударила по Техасу в ночь на 26 августа. Ураган "Харви" назвали самым сильным за последние 12 лет. По данным СМИ, ликвидация последствий может обойтись штату в 40 миллиардов долларов.
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