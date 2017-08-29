Рябков: ресурс санкционного воздействия на КНДР исчерпан

Теги: В мире кндр ракета

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков во вторник выразил мнение, что ресурс санкционного воздействия на Пхеньян исчерпан. 29 августа КНДР испытала очередную баллистическую ракету, предположительно среднего радиуса действия, которая пролетела над Японией и упала в Тихий океан.

Совбез ООН во вторник на экстренном заседании обсудит последний запуск баллистической ракеты КНДР, которая пролетела над Японией и упала в Тихом океане. Запуск был произведен в полночь по московскому времени. Ракета пролетела около двух тысяч семисот километров, достигнув высоты в 550 километров, передает "ТВ Центр".

Японские власти проинформировали население при помощи системы оповещения, при этом решили ракету не сбивать, так как она не представляла опасности. Позже премьер страны провел экстренное заседание совета национальной безопасности. Лидеры Японии и США по телефону обсудили ситуацию и договорились усилить давление на Пхеньян в сотрудничестве с Сеулом, а также Китаем и Россией. В свою очередь, в ответ на испытания Южная Корея провела учения с применением авиабомб, сбросив их на цель, имитирующую северокорейский полигон.

Как рассказал ТАСС заместитель главы МИД России Сергей Рябков, ресурс санкционного воздействия на Северную Корею в ответ на проведение ракетных и ядерных испытаний в этой стране исчерпан.

Читайте также:

Глава Южной Кореи призвал войска готовиться к нападению в случае провокаций КНДР

Тиллерсон рассказал о действиях США после запуска трех ракет КНДР

КНДР готова нанести удар в ответ на провокации США и Южной Кореи