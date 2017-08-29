Трамп отказался называть Россию угрозой

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Дональд Трамп не стал называть Россию угрозой безопасности США. Об этом журналисты спросили его на пресс-конференции с финским лидером в Белом доме.

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что рассматривает много стран в качестве угрозы, а Балтийский регион назвал очень важной частью мира. А по поводу отношений между Вашингтоном и Москвой президент США выразил уверенность, что они рано или поздно нормализуются, передает "ТВ Центр".

"Я думаю, что это хорошо, если у нас с Москвой будут отличные или, по крайней мере, хорошие отношения. Это очень важно и я верю, что однажды это произойдет. Это большая страна, это ядерная держава, это страна, с которой нам нужно ладить и я думаю, что в итоге мы поладим с Россией", - отметил Трамп.

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