Украина намерена объявить Россию "страной-агрессором"

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Украина впервые на законодательном уровне назовёт Россию страной-агрессором. Это прописано в законопроекте о реинтеграции Донбасса.

На Украине впервые на законодательном уровне будет введено понятие, что Россия является страной-агрессором. Как сообщила в интервью местному телеканалу представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко, работа над документом завершена, скоро его внесут на рассмотрение в парламент, передает "ТВ Центр".

При подготовке законопроекта проводились консультации со странами "нормандской четвёрки" и с Соединёнными Штатами. Президент Порошенко не раз заявлял, что Украина считает неподконтрольные районы Луганской и Донецкой областей временно оккупированными Россией. Закреплённая законодательно, эта формулировка позволит сохранить поддержку со стороны Международного валютного фонда, заявила Луценко.

Москва не раз подчёркивала, что не является стороной конфликта, а выступает исключительно в качестве посредника урегулирования внутриукраинского кризиса.

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