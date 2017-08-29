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Российские военные в Сирии доставили гуманитарную помощь жителям двух населенных пунктов, расположенных в зоне деэскалации на севере Хомса.

Россия доставила гумпомощь на север провинции Хомс. Эта территория подконтрольна представителям так называемой умеренной оппозиции. В результате непростых переговоров, которые проходили при участии российского Центра по примирению враждующих сторон, в начале августа удалось открыть дорогу, соединяющую провинции Хомс и Хама. Трассу отремонтировали, а отдельные участки обезвредили от мин. По этой дороге и прошел очередной гуманитарный конвой, передает "ТВ Центр".

Новым этапом политического урегулирования стали и видеоконференции с вооруженной оппозицией. В ходе таких переговоров местные власти и представители правительства страны призывают боевиков сложить оружие. Одной из главных тем последней конференции стало обеспечение безопасности школьников перед началом нового учебного года.

"Мы направили послание населению севера провинции Хомс, оппозиции, чтобы они сложили оружие и сели за стол переговоров. Мы хотим такой же стабилизации обстановки и такой же безопасности, которых мы смогли добиться в Старом Хомсе в районе Эльвар", - заявил губернатор провинции Хомс Талал аль-Бараси.

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