С "Яндекс.Карт" после запуска ракеты в КНДР пропал Сахалин

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Сервис "Яндекс.Карты" перестал отображать остров Сахалин на карте. Он появляется, только если уменьшить масштаб карты. Сообщается, что сбой совпал с запуском ракеты КНДР к соседнему с Сахалином японскому острову Хоккайдо.

Сервис "Яндекс.Карты" из-за сбоя частично перестал отображать остров Сахалин на картах, передает РИА Новости.

По состоянию на 8:20 остров появляется, если приблизить его на 100 километров или максимально отдалить на 3000 километров. А пропадает при увеличении карты на 1000, 600 и 200 километров. При этом на спутниковой и гибридной картах сбоя не наблюдается.

О причинах неполадок неизвестно, но они совпали с запуском ракеты КНДР по соседнему с Сахалином японскому острову Хоккаидо. По предварительным данным, это были испытания ракеты средней дальности, которая пролетела более двух тысяч километров и упала в Тихом океане.

Япония уже выразила решительный протест в связи с пуском ракеты и призвала Совбез ООН собраться на экстренное заседание.