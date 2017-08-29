Минпромторг задумался об импортозамещении парфюмерии

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В России может начаться импортозамещение парфюмерии и косметики. Такую возможность изучает Минпромторг. В настоящее время даже произведенные в России кремы и духи на 90% состоят из импортных ингредиентов.

В Минпромторге изучают возможность импортозамещения парфюмерии и косметики. Сейчас даже произведенные в России кремы и духи на 90% состоят из импортных ингредиентов, пишет газета "Известия".

В связи с этим ведомство запросит отечественных производителей химии о перспективах производства сырья. При этом производителей парфюмерии и косметики спросят о возможности его использования. После получения необходимой информации будет решено - возможно ли импортозамещение в этой сфере.

Для этого Минпромторг подберет фабрики, которые могли бы производить необходимое сырье для российских и иностранных парфюмерных и косметических брендов. Об этом говорится в протоколе совещания в департаменте химико-технологического и лесопромышленного комплекса Минпромторга России.

По словам председателя правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации (РПКА) Татьяны Пучковой, косметическая продукция потенциально влияет на здоровье людей. В связи с этим для ее производства необходимо качественное, хорошо очищенное сырье. Однако многие его виды, которые производятся в России, не соответствуют этим требованиям.

Также Пучкова подчеркнула, что отечественные производители в данной отрасли сталкиваются с рядом крупных проблем, таких как отсутствие техдокументации и технологий, поддержки науки и переоснащения производства.

Тем не менее, РПКА высоко оценивает потенциал развития рынка сырья. Особенно это касается производства масел и растительных экстрактов.