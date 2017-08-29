В России может появиться День отца

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В России может появиться новый праздник - День отца. В 2014 году предложение внес на рассмотрение инициативной группы депутат Госдумы Александр Сидякин. Идею поддержали в Министерстве труда и социальной защиты, а также в Союзе женщин России.

Новый праздник может появиться в России – День отца. Он будет проходить в третье воскресенье октября. Такая идея обсуждается в администрации президента, пишет газета "Известия".

Предложение в 2014 году внес на рассмотрение инициативной группы депутат Госдумы от "Единой России" Александр Сидякин. Тогда же идею поддержали в Министерстве труда и социальной защиты, а также в Союзе женщин России.

Как только были проведены парламентские слушания тема ушла на рассмотрение в администрацию президента. Учреждение праздников и памятных дат относится к полномочиям главы государства.

Эксперты отмечают, что учреждение нового праздника могло бы стать одним из примеров реализации правительственной Концепции развития семейной политики до 2025 года. В этом документе есть пункт о пропаганде традиционных семейных ценностей.