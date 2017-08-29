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В начале августа США провели два испытания модифицированной ядерной бомбы B61-12 в штате Невада. Тесты проводились в рамках программы продления срока службы B61-12. Бомба была сброшена с истребителя F-15E и не обладала ядерным зарядом. В ходе испытаний оценивались ее неядерные функции, а также способность самолета доставлять оружие.

США провели два испытания ядерной бомбы B61-12 в начале августа. Тесты проводились Национальным управлением ядерной безопасности Министерства энергетики совместно с ВВС страны на полигоне в штате Невада, сообщило агентство "РИА Новости".

Испытания были проведены 8 августа в городе Тонопа. Бомба, не оснащенная ядерным зарядом, была сброшена с истребителя F-15E. В ходе тестов оценивались неядерные функции бомбы, а также способность самолета доставлять оружие. Испытания проводились в рамках программы по продлению срока службы B61-12.

"Программа по продлению срока службы B61-12 проходит по расписанию и отвечает требованиям национальной безопасности. Эти реалистичные испытания подтверждают правильность конструкции B61-12, когда речь заходит об эффективности системы", - отметил замглавы управления ядерной безопасности по программам обороны Фил Калбос.