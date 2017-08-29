Путин назвал очень серьезной ситуацию с пожарами на юге России

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Президент России Владимир Путин назвал очень серьезной ситуацию с пожарами в Ростовской и Волгоградской областях. Глава государства заявил, что в обоих регионах рассматривается версия намеренных поджогов. Путин с сожалением отметил, что в результате пожаров есть погибшие и пострадавшие.

Президент России Владимир Путин назвал серьезной ситуацию с пожарами в Ростовской и Волгоградской областях. По данным ТАСС, об этом глава государства заявил на совещании, которое состоялось ночью в Анапе.

"Пожары затронули большое количество населения, это очень серьезное дело. Есть и пострадавшие, и погибшие, к сожалению. Приходится изучать и версию специальных поджогов и в том, и в другом случаях", - заявил Путин.

Ситуация с пожарами в Волгоградской области резко обострилась 23 августа. В регионе был введен режим чрезвычайной ситуации, среди причин называли поджоги. Обстановка нормализовалась лишь 26 августа. В начале минувшей недели пламя вспыхнуло в историческом центре Ростова-на-Дону. Огонь охватил жилые дома на общей площади около десяти тысяч квадратных метров. Возгорание удалось ликвидировать только спустя сутки. Уничтожены более 100 строений. Один человек погиб, 58 пострадали.