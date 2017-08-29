Лидер КНДР Ким Чен Ын снова стал отцом

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Южнокорейская разведка узнала о рождении в феврале этого года третьего ребенка у северокорейского лидера Ким Чен Ына. Первые двое детей в семье руководителя КНДР появились в 2010 и 2013 годах.

Жена лидера КНДР Ли Соль Чу родила третьего ребенка в феврале 2017 года, об этом сообщает южнокорейская разведка, передает Газета.ru.

О поле и имени младенца ничего не известно. Беременность супруги Ким Чен Ына заподозрили СМИ в 2016 году, когда она перестала появляться на публике.

Ким Чен Ын и певица Ли соль Чу поженились в 2009 году, через год у них родился первый ребенок, о котором ничего не известно. Еще через три года, в 2013 году у пары родилась девочка Ким Чжу Э.