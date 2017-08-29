Задержана владелица сгоревшего в Красноярске дома престарелых

Теги: Уголовное дело пожар скр задержание красноярск

Следственный комитет задержал 47-летнюю владелицу дома престарелых в Красноярске, жертвами пожара в котором стали три человека. По месту ее жительства проведен обыск. В ближайшее время в суд будет направлено ходатайство об аресте подозреваемой.

В Красноярске задержана владелица сгоревшего дома престарелых. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

"По месту жительства 47-летней владелицы пансионата проведен обыск и изъята представляющая интерес для следствия документация, сама она задержана в порядке статьи 91 УПК России", - говорится в сообщении.

В ближайшее время следователи намерены направить в суд ходатайство об аресте подозреваемой. СКР продолжает расследование дела.

Пожар в частном доме престарелых в Красноярске произошел накануне. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Из здания были эвакуированы более 30 человек. Три человека погибли. По факту пожара в Красноярске возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее смерть двух и более лиц".