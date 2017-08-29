Генпрокуратура потребовала от Росгидромета точнее указывать прогноз погоды

Теги: Общество генпрокуратура минприроды

Генпрокуратура обвинила Росгидромет в неточном прогнозе погоды 29 мая в Москве и Московской области, что привело к "катастрофическим последствиям" Тогда во время урагана погибли 16 человек, еще 200 получили травмы.

Генеральная прокуратура России попросила главу Минприроды Сергея Донского лучше следить за работой Росгидромета, передает газета "Коммерсант" со ссылкой на официального представителя ведомства Александра Куренного.

Поводом стал неточный прогноз погоды 29 мая в Московском регионе, когда во время урагана погибли 16 человек, еще 200 получили ранения. Тогда метеорологи сообщили о порывах ветра 17-22 метра в секунду, в то время как в действительности они достигали 30 метров в секунду.

Также прокуроры недовольны тем, что не во всех регионах России проводится мониторинг атмосферного воздуха – В Адыгее, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Марий Эл, Чечне, НАО и в Алтайском крае. В трети городах стационарные посты не соответствуют нормам. Бесперебойно и качественно работают только 7% пунктов наблюдений.

Читайте также:

Синоптики объяснили промокшему до нитки Жириновскому значение слова "прогноз"

Жириновский призвал Росгидромет спасти граждан от молний

В МЧС предложили штрафовать синоптиков за неточные прогнозы